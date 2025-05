Már látjuk, mikor jön a nyár

Molnár László meteorológus a 24.hu-nak elmondta:

jelenleg egy Északnyugat-Európa felett örvénylő anticiklon igazítja hazánk időjárását,

emiatt jelenleg is hidegebb van az átlagnál, a reggelek kifejezetten hűvösek, és a délutáni csúcsok is elmaradnak a május közepén szokásos 20-23 foktól. Szerdán is csípős lesz a reggel, a hajnali 3-8 fokos maximumok után a legmelegebb órákban 18-23 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Csütörtökön újabb hidegfront éri el térségünket, enyhe fagy is előfordulhat

és több helyen számíthatunk csapadékra.

Pénteken a legmelegebb órákban is csupán 15 fok körüli maximumokat mérhetünk. Csapadék alig várható, és a szombati nap is nagyon hasonlóan alakul. Vasárnap aztán gyenge melegedés indul, majd napról napra melegebb lesz.

Most úgy tűnik, hogy

május 23. és 26. között jöhet el a fordulópont, várhatóan minden átmenet nélkül berobban a nyár,

írják, ám előtte lévő három nap még nagyon bizonytalan.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay