„Szerencsére mi egy viccpárt vagyunk, ezért megtehetjük, hogy olyan képviselőket küldünk az önkormányzatokba, akik esetleg értenek is azokhoz a dolgokhoz, amikről szavazniuk kell majd a következő 5 évben.A problémát magamon is tapasztaltam, én úgy lettem képviselő a XII. kerületben 2019-ben, hogy fél évig nagyjából azt se tudtam, mi van és még olyanokat is nyilatkoztam, hogy egész tisztességesnek tűnik a Hegyvidéki Önkormányzat. Ma már persze nem tennék ilyet.

És a jövőbeli képviselőinket sem szeretnénk ilyen kellemetlen helyzetbe hozni.Ugyanakkor a legtöbb önkormányzati képviselőn is látni, hogy sajnos úgy döntenek sok esetben milliárdos tételekről, hogy egy közbeszerzést nem látnak át, nem ismerik a helyi rendeleteket vagy egy tulajdoni lapot nem tudnak értelmezni. Részben emiatt történik, hogy a legtöbb helyen boldogan bólogatva, kritika nélkül szavazza meg az éppen aktuális többség, amit a helyi vezetés kitalál. A Hegyvidéken ennek egy igencsak tiszta formája valósult meg még az előző polgármester, Mitnyán György alatt.

Neki volt egy piros és egy zöld műanyag békája. Amikor igennel kellett szavazniuk a fideszeseknek, akkor a zöld békát tette az asztalára, mikor pedig nemmel, akkor a pirosat.De ugyanígy emiatt sokszor nem veszik észre az ellenzéki képviselők a kerület vezetésének korrupciógyanús ügyeit sem, aminek olyan zavaró következményei vannak, hogy így aztán senki nem is tud róluk. Pokorni Zoltánt is úgy választották még 2019-ben polgármesternek, hogy nem volt tisztában a lakosság, hogyan zajlanak a közbeszerzések vagy az ingatlan értékesítések a kerületben.Az önkormányzati képviselők érdemi képzésének szerintem országos szinten kéne kötelezőnek lennie, de ehhez előbb meg kell nyernünk az országgyűlési választást vagy át kell alakulnom egy 50 méteres megagodzillává, addig is azt tudjuk tenni, hogy a mi jelöltjeinknek kötelező.”

Nyitókép: Facebook