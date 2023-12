„A Duna egyszerre gyönyörű és a félelmetes.

Az előrejelzések szerint holnap tetőzik az ár Budapesten. Bár a várost a 2013-as rekord árvíz óta nem érte jelentősebb árhullám, a Fővárosi Önkormányzat szakemberei azóta is folyamatosan dolgoznak a város árvízvédelmének megerősítésén. Munkájuk eredményeként több új gátszakasz is elkészült az elmúlt időszakban, így most sokkal nyugodtabban várhatjuk az árhullámot.

Köszönöm a fővárosi cégeknél dolgozó kollégáink, a rendőrség és a katasztrófavédelem munkáját! Mindannyian azért dolgoznak, hogy a városlakókat a lehető legkevésbé érintse az áradás.”

