Pillangó-hatás

Nem jó irányba mennek a dolgok. Másfél éve tart a háború Ukrajnában, és a Közel-Kelet is forrong. Az Our World in Data elemzése szerint ugrásszerűen megnőtt a fegyveres konfliktusok száma az utóbbi években, és a szomorú trend csak folytatódni fog. Eljött újra a háborúk kora? Végtelen szomorúsággal töltene el, ha így lenne. A háborúk borzalmasak: felfoghatatlan és érthetetlen szenvedést okoznak az egyéneknek, és óriási anyagi következményekkel járnak az emberiség számára. Felborítják törékeny világunkat. Ha csak szűkebb területemet, az olajipart nézzük, máris látszik a rombolás: a korábbi energiarendszerek felbomlottak, ellátási zavarok vannak, és az árak elszabadulnak. Az izraeli–palesztin konfliktus fellán­golása rögtön 90 dollár fölé emelte a kőolaj árát, a gáz Európában 50 százalékkal drágult, és bár kicsit vissza­korrigáltak az árak, ijesztő belegondolni abba, hogy ha kiszélesedik a konfliktus, milyen problémákkal néznénk szembe. Egy elakadás az Irán felügyelte Hormuzi-szoroson például mindenhol éreztetné a hatását, hiszen itt szállítják az olaj ötödét, a cseppfolyós földgáz negyedét. Ökölszabály szerint a termelés 1 százalékpontos csökkenése az olajpiacon rövid távon 10 százalékkal növeli az árat.

A Világbank figyelmeztet is arra, hogy a konfliktus eszkalációja – az ukrajnai orosz invázió okozta zavarokkal együtt – kettős sokkot okozhat. Kismértékű eszkaláció esetén az olaj ára hordónként 100 dollár fölé ugorhat, ha közepes mértékben szélesedik ki a konfliktus, a 2003-as iraki háborúnál tapasztalt mértékben, 35 százalékkal, totális közel-keleti háború esetén pedig akár 75 százalékkal emelkedhetnek az olajárak – ez ma 157 dollárt jelentene. Ekkora ugrás az 1973-as arab olajembargó idején volt. Törékeny világban élünk. Egy borzalmas, de lokális esemény felboríthatja a globális rendet. Egy pillangó meglibbenti a szárnyát itt, és hurrikánt okoz ott.