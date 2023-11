„Nem hátrafelé nézek, hanem előre” – az ATV-től távozó Gajdos Tamás elárulta, hogyan tovább

Ahogy arról korábban már beszámoltunk a Mandineren, azonnali hatállyal távozik az ATV hírműsoraiból Gajdos Tamás, miután vasárnap nem jelent meg időben a munkahelyén.

A csatornán futó külső gyártású produkciókban továbbra is képernyőn lesz – tájékoztatott közleményben az ATV. A televízió hírosztálya köszönetet mondott a műsorvezetőnek az elmúlt tizenöt évben nyújtott munkájáért.

Mint ismert: Gajdos vasárnap este fél éven belül másodszor nem jelent meg az esti Híradó stúdiójában, aminek következtében újra egy kollégájának – György Gabriellának – kellett beugrania a helyére. Gajdos ellen azonnali fegyelmi eljárás indult.

„Nem értem, mi a probléma, máskor is előfordult, hogy más vezette a híradót, hiszen nem én vagyok az egyetlen műsorvezetője, ráadásul a műsor gond nélkül lezajlott. Egyelőre erről nem akarok nyilatkozni, a napokban átbeszélem a vezetőséggel a történteket, utána szívesen adok bővebben is tájékoztatást” – nyilatkozta az eset után Gajdos.

Sajtóértesülések szerint a műsorvezető elfelejtette, hogy a megszokott hétköznapi híradós beosztása mellett a szóban forgó héten vasárnap is be kellett volna mennie dolgozni,

és az ATV munkatársai Budapesttől 90 kilométerre, Balassagyarmaton érték el a műsorvezetőt, aki a nagy távolság miatt akkor már nem tudott beérni.

Lapunk megkereste Gajdos Tamást, hogy megtudjuk, hogyan tovább

A műsorvezető lapunknak kifejtette: „Elég friss még a történet, alig több mint 24 órával a történtek után, ezernyi saját projekt ötlete merült már fel, de sok megkeresés is érkezett, illetve az ATV külső gyártású produkcióiban továbbra is rész veszek majd” – mondta. Utóbbi olyan műsorokat takar, mint a Procar autósmagazin, a Fő az egészség! vagy a Kultúrtipp, amely egy, az MMA által támogatott kulturális ajánlóműsor.

Gajdos Tamás ezen felül a Sport-motivátor című rádiós sportmagazin-műsort is tovább vezeti majd a Spirit FM-en.

Ha egy kapu bezárul, kinyílik egy új, mindig keresni kell az új utakat. Nem hátrafelé nézek, hanem előre!”

– fogalmazott a műsorvezető.

„Ugyanakkor szélesebb kitekintésben, más platformokon is igyekszem majd megjelenni. A saját projektjeimre is több időm marad, ezeket nagyobb elánnal, tágabb nyilvánosság előtt is szeretném majd csinálni: akár az autózás, a szórakoztatóipar vagy az egészséges életmód témakörében. Utóbbit szűkebb körben – a saját Facebook-oldalamon – már eddig is csináltam: egyfajta, az egészséges életmóddal kapcsolatos információ megosztásra, a 20 ezer követőm motiválásra törekedtem e témában. Ezeknek a projekteknek java-része kidolgozás alatt áll, megindultak a tárgyalások, meglátjuk, miket tudok majd megvalósítani belőle” – sorolta Gajdos Tamás.

Hozzátette: Ezek mellett pedig természetesen maradnak az élő sporteseményeken, illetve a céges rendezvényeken, konferenciákon való moderálások vagy konferálások is.