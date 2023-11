Mutatjuk, hol eshet a hó legközelebb itthon

Pénteken hullámzó hidegfront alakítja majd időjárásunkat, kimondottan szeles időnk lesz, azonban a szél mellett csapadék is jócskán érkezik majd, a csütörtöki kellemes, napos időre már nem is fogunk emlékezni, hiszen néhol 15-20 mm is bőven eshet – írja az Időkép.

Lehetséges azonban, hogy akár pár centi friss hó ismét fehérbe boríthatja a tájat,

elsősorban a Mátra, a Bükk és a Zempléni-hegység magasabb részeit.

Délutánra ugyanis észak-északnyugat felől eláraszt bennünket a jóval hidegebb, fagyosabb levegő: északkeleten már szombaton reggel is fagyhat, de vasárnap reggel az északi országrészben akár -3, -4 fokot is mérhetünk.

Külön érdekesség, hogy vasárnap Erzsébet napja lesz és a népi megfigyelések úgy tartják, hogy ha ezen a napon havazik, a karácsony is igen szép, hóval borított lesz. A Mandiner külön cikket is szentelt ennek a kérdésnek, amit ide kattintva tudnak elolvasni.

