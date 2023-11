Németh Lajos elárulta, fehér lesz-e az idei karácsony

Bár a jelenlegi időjárás nem segít karácsonyi hangulatba kerülni, már kevesebb mint másfél hónap és itt vannak az ünnepek. A mostani gimnazisták már nem is emlékezhetnek, milyen is az igazi karácsonyi hangulat, mikor minden adott, még a havas, téli táj is.

Németh Lajost arról kérdeztük, lát-e esélyt arra, hogy az idei évben megváltozzon a trend. A meteorológus a Mandinernek elmondta, nincs olyan kollégája, aki erre megbízható választ adjon jelenleg, mert az időjárás erősebb, mint a meteorológia tudománya.

A szakértő szerint az utóbbi évtizedekben a közép-európai időjárás abba az irányba tolódik, hogy a téli hónapok enyhébbek, ami egyértelműen a globális felmelegedéssel magyarázható.

„Ennek a hátránya, hogy azok a kártevők és kórokozók, melyek korábban a hideg, téli hónapokban elpusztultak, most átvészelik a hidegebb hónapokat. Ez azzal jár, hogy egyre többet kell permetezni a mezőgazdaságban, például a gyümölcstermelőknek, hogy egészséges maradjon a gyümölcs.

Röviden összefoglalva az elmúlt évtizedekben ritka volt, hogy hazánk valamely részén is hófehér táj fogadja a Jézuska születését”

– fogalmazott Németh Lajos, aki szerint utoljára huzamosabb ideig – egy év kivételével – 1995 és 2000 között fordult elő, hogy havas táj, igazi téli idő volt hazánkban december 24-én és azt követően.

Olyan ritka a fehér karácsony, mint a fehér holló”

– tette hozzá a meteorológus.

Németh Lajos. Fotó: Facebook

Németh Lajos hozzátette, a globális felmelegedés miatt évről évre egyre kisebb az esély arra, hogy igazi téli idő legyen karácsonykor és az adatsorokat megnézve a klasszikus négy évszakunk egyre inkább abba az irányba tolódik, hogy két évszakossá válik majd időjárásunk. A meteorológus kiemelte, a hóhatár fokozatosan tolódik, először 1500 méterre, de az előrejelzések szerint az évszázad közepére ez 2000 méter fölé tolódik majd.

A mai gyerekeket sajnálom elsősorban, akik csak mesekönyvekben tapasztalják azt, hogy mi az, hogy hó, és nagyon nagy élménytől fosztja meg őket a természet”

– mondta a Mandinernek Németh Lajos.

A meteorológus érdeklődtünk továbbá, mennyire tér el az átlagos megszokottól az, hogy november közepén is 15 fokok vannak napközben. Németh Lajos azzal kezdte, hogy a szeptember, majd az október és végső soron most a november is rendkívül enyhe.

Ha megnézzük a sokévi átlag alapján a legmagasabb hőmérséklet, hogy mi szokott lenni Magyarországon, az alig éri el a plusz tíz fokot”

– jegyezte meg a meteorológus, aki szerint most olyan 6-8 fokkal magasabb hőmérséklet van a nappali órákban, azonban az éjszakák ugyanígy melegebbek az átlagosnál.

Szerintem minden idők legenyhébb éve lesz a 2023-as”

– szögezte le.

A meteorológus szerint december 10-e környékén lehet elkezdeni azon gondolkodni, vajon hosszú idő után ismét fehér lesz a karácsonyunk vagy sem. A népi monda szerint ha Katalin napján, november 25-én fagy, akkor enyhe lesz a karácsony, a mostani előrejelzés szerint ezen a napon nem lesz hideg.

Esetleg akkor december második felében majd végre egy hideg, téli időjárásban várjuk majd a Jézuska születését”

– fogalmazott Németh Lajos.

Nyitókép: Anastassiya Bezhekeneva / Getty Images