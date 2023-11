Megérkezett az előrejelzés: a hétvégén már kelleni fog a pulcsi

Az Időkép előrejelzése szerint következő napokban változékony időjárásra számíthatunk az ország egész területén.

A szerdai napon felerősödik a felhőzet az északkeleti régióban, nap közben ködfoltok és kisebb esőzések is várhatóak. Aznap viszont Dunántúlon viszont napos időre számíthatunk. A hőmérséklet az ország nyugati részén 9 és 14 fok között alakul majd. Csütörtökön ezek a ködfoltok eltűnnek, és hosszabb-rövidebb időre kisüt majd a nap délnyugat felől. Fátyolfelhők is csak elszórtan lesznek az égbolton, csapadék nem várható. A hőmérséklet aznap reggel 3, délután pedig 13 fok körül alakul majd.

A hét végén, Pénteken erősen felhős, borult idő várható, emellett széles körben várható kiadós eső és zápor is. A hőmérséklet mindössze 10-11 fok lesz, az északnyugati szél pedig megélénkül. Szombaton nyugat felől lassan csökken majd a felhőzet, ugyanakkor a Dunától keletre akár délutánig is eshet az eső. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad szombaton. A hőmérséklet 10 fok körül alakul majd.

Vasárnap erősen felhős, párás idő várható, és délutántól szórványosan kisebb esőkre lehet számítani. A hőmérséklet reggel 4, délután pedig 11 fok körül alakul majd.

Az időjárási előrejelzések szerint tehát változékony idő vár ránk a következő napokban, így érdemes felkészülni az esős, hűvös napokra.

