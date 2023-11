Magyarul köszönte meg a sok segítséget a Budapesten tartózkodó Johnny Depp

Az amerikai filmsztár Instagram-oldalán közzétett bejegyzésében – részben magyarul – a következőket írta: „To my dear Modi film family, Köszönöm for all your exceptional efforts without which this film could not have been made. Please accept my eternal admiration, appreciation, respect and love, JD” ami magyarul így hangzik:

„Köszönöm a drága filmes családomnak, akik a Modi elkészüléséért kivételes erőfeszítéseket tettek, melyek nélkül ez az alkotás nem jöhetett volna létre. Fogadjátok örök csodálatomat, elismerésemet, tiszteletemet és szeretetemet!”

