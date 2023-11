Jön a télies idő – ezt mutatja az előrejelzés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, a következő napokban véget érhet a hosszú ideig tartó napos idő, és tartósan beköszönthet avtéli időjárás.

Érkezik a hidegfront

Csütörtökön nap közben még nyugodt lesz az idő a reggeli fagyokat követően, azonban pénteken markáns hidegfront érkezik. A jelentős lehűlés után éjszakánként kemény fagyokra és nappaliban csupán alig 0 fok fölötti hőmérsékletekre lehet számítani.

A délkeleti irányba vonuló fátyolfelhőzet után az ország nagy részén derült ég várható, így sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten azonban továbbra is lehetnek felhős területek. Késő délutánra észak, északnyugat felől újabb felhők érkezhetnek, de csapadék nem várható. A szeles idő északkeleten élénk, olykor erős lökésekkel jár. A nappali hőmérséklet általában 5 és 9 fok között lesz, északkeleten ennél pár fokkal hidegebb.

Pénteken nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, és a napsütés csak kisebb területeken fog megjelenni. Elszórtan eső és zápor is előfordulhat, főként északon és a hegyvidéki területeken akár vegyes halmazállapotú csapadékkal is számolhatunk. Délutántól északon ködfoltok is kialakulhatnak. A szél északon sokfelé erős lesz, délen mérsékelt. A hőmérséklet hajnalban -4 és +3 fok között lesz, délutánra pedig 5 és 12 fok közé emelkedhet.

Szombaton változóan felhős időre számíthatunk, időnként napsütéssel. Záporos jellegű csapadék is előfordulhat helyenként (zápor, havas eső zápor, egyre inkább hózápor). Hajnalban az északkeleti szélvédett területeken ködfoltok is kialakulhatnak. A nyugati és északnyugati szél sok helyen erős lesz. A hőmérséklet -6 és +2 fok között alakul majd a minimum és 2 és 7 fok között a maximum.

Vasárnaptól hétfőig az országos hőmérséklet a legmelegebb napszakokban csak 2-3 fokkal emelkedik 0 Celsius-fok fölé, éjszakánként pedig mínuszokra lehet számítani, még a nagyvárosokban is.

