Eljárást indít a médiahatóság Sebestyén Balázsék műsora ellen, melyben az OnlyFans volt a téma

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa eljárást indít a Rádió 1 szolgáltatója ellen, a csatorna szeptember 19-én sugárzott „Balázsék” című reggeli műsorában elhangzottak miatt.

Az eljárást azért indítják, mert a „12 éven aluliak számára nem ajánlott” korhatár-megjelöléssel ellátott műsorban olyan felnőtt témákról és olyan stílusban beszélgettek, amelyek a hatóság szerint károsak lehetnek a 12-16 év közötti korosztály tagjaira.

A műsorban egyébként szó esett egy Yasmina Khan nevű OnlyFans-modellről, akinek egy feleség írt felháborodott sms-t, mert rajtakapta a férjét, ahogy a nő videóit nézi, ezután pedig telefonon jelentkezett be a műsorba Molnár „Nagy Ő” Anikó, aki maga is szolgáltat tartalmat az oldalon. Ő aztán részletesen elmesélte Sebestyén Balázséknak és a hallgatóknak, hogy hogyan is működik az OnlyFans.

(MTI)

Nyitókép: Képernyőfotó