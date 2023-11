„Nem akarok laikusként jogászkodni, és ezzel elkövetni ugyanazt a hibát, amit Schiffer András jogászként követett el, amikor erdőgazdasági kérdésekben nyilatkozott meg az elmúlt évben. Nem jogászként, hanem a magyar nyelvet bíró, és a szövegértés alapvető képességével rendelkező emberként én úgy értem a fent hivatkozott, két törvényben is szereplő rendelkezést, hogy olyan kiállításra, ami homoszexualitást megjelenítő műalkotásokat mutat be, nem engedhető be 18 év alatti személy. Ezt L. Simon László nem tudta vagy nem akarta megoldani.

És bár értem és elfogadom, hogy Schiffer Andrásnak problémája van a hivatkozott törvényi rendelkezésekkel, azt

mégis furcsának találom, hogy praktizáló ügyvédként posztjával egy hatályos magyar törvény be nem tartása mellett foglal állást.

Annak viszont kifejezetten örülök, hogy végre valaki a sarkára állt, és Csák János miniszter azt mondta, elég abból, hogy a gyermekvédelmi és a családvédelmi törvények fent hivatkozott rendelkezése csak mindenki által kiröhöghető és kijátszható írott malaszt. Őszintén remélem, hogy a jövő évben a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság is érvényt fog szerezni végre a törvénynek, és nem fogja engedélyezni, hogy a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő, és 18 éven aluliak számára is hozzáférhető Pride akár a fővárosban, akár Pécsen megrendezésre kerüljön.”

