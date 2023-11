Alapjogokért Központ: Mi magyarok nem úgy táncolunk, ahogy mások fütyülnek

Jól halad Paks II. építése, biztosított az orosz nukleáris fűtőanyag

Pénteken a világ két távoli pontján is téma volt Paks II. New Yorkban az ENSZ-közgyűlés keretében megrendezett magyar–orosz külügyminiszteri találkozón is szóba került az épülő erőművi blokkok ügye, másrészt a helyszínen, Pakson tekintette meg Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a kivitelezési munkálatokat.