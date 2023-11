Alapjogokért Központ: A magyar jobboldal szuverenista és demokrata

„Európa liberális elitjét nem érdekli, hogy mit várnak tőlük az emberek”

A posztban arra is kitértek, hogy „Európa liberális elitjét ezzel szemben nem az érdekli, hogy mit várnak tőlük az emberek, mi az európai érdek, hanem az, hogy mi áll az eszmei receptkönyvben, mit hagyott örökül Marx, Engels, Lock vagy Mill”. Magyarország jelentőségét ezért az adja a kontinens politikai küzdelmeiben, hogy nem enged a liberális hegemónia nyomásának, kormánya aszerint cselekszik, ahogy az emberek azt elvárják – mutattak rá.

Európa léte a tét

Hozzáfűzték, hogy

Európa viszont láthatóan eltévedt a válságok korának útvesztőjében,

és az is egyértelmű, hogy ha továbbra is azok vezetik majd, akiknek a kezéből hiányzik a szuverenitásvédelem és a választói akarat képviseletének iránytűje, végleg el fog veszni. Megmentéséhez – miként arra a miniszterelnök is utalt – változásra van szükség” – szögezték le.

