Robert C. Castel a Momentumról: Remélem, hogy most nagyon büszkék magukra, hogy egy oldalon találták magukat Putyinnal

A Mandiner heti geopolitikai magazinműsorában, a Harctérben Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő Bendarzsevszkij Antonnal beszélgetett az izraeli háborúról és az arra adott különböző nyugati reakciókról. A beszélgetés egy ponton arra terelődött, hogy a magyar Országgyűlés elfogadta a terrorizmus elítéléséről szóló politikai nyilatkozatot, 168 igen, kettő nem és négy tartózkodás mellett. Azt lehet tudni, hogy a két nem Hadházy Ákos és Novák előd voltak, a Momentum viszont részt sem vett a szavazáson.

Castel ezzel kapcsolatban azt mondta:

„Én nem tudom mi ez a Momentum párt Magyarországon, őszintén szólva nem is érdekel, hogy mi ez a párt. Ugyanakkor Anton említette, hogy egy baloldali pártról van szó és én nagyon érdekesnek tartom, hogy ugyanazon az oldalon találják magukat, mint Putyin elnök ebben a világnézeti kérdésben. Gondolom, most nagyon büszkék magukra, hogy sikerült végre találjanak egy közös nevezőt Putyin elnökkel és Kínával és hasonló államokkal. Remélem, hogy büszkék magukra, bármi legyen is ez a párt”.

