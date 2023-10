„A virológus, közgazdász, fociszakértő értelmiségiek és kommentelők természetesen katonai szakértők is, és persze tévedhetetlen bizonyossággal mondják ki azt is, hogy az általános és abszolút, belpesten, illetve egyetemi tanszékeken és kampuszokon, továbbá szerkesztőségekben különösen jól érzékelhető igazság alapján ki fog győzni és kinek a győzelme jelentené a tökéletesség érvényesülését. Ezeken a helyeken egyébként az igazság és a győzelem mindig egybe esik, ha az győz, akinek szurkolnak.

Attól eltekintve, hogy az igazságot évezredek óta senki sem látta, győzelemből sem láttunk olyan sokat, az igazságos győzelem legendája meg akkor távozott a legendák birodalmába, amikor a mamuttetem körüli harcokban az győzött, aki gondosan megvárta a másikak vadászatának sikerességét. És a mamutot még meg sem kérdeztük.

Arról nem is beszélve, hogy a fotelek tele vannak háborúkat megjárt veteránokkal, főleg itt Európában, akik számtalan gyalogosroham, tüzérségi csapás, dróntámadás túlélői, többször voltak megsebesülve, éveket töltöttek hadifogságban, sok száz ellenséget semmisítettek meg, lőfegyverrel, késsel, puszta kézzel és az elit már torkot is harapott el. Ja, és ezek már több számítógépes játékban is bevették Moszkvát 1941-ben, sőt már 2022-ben is.”

