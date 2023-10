„Főpolgármester urunkat lenyűgözi, ahogy cégvezetői dolgoznak. Méghozzá annyira jól dolgoznak szerinte, hogy 8-10 milliós jutalomfalatot érdemelnek. Mártha Imre is.

Gyurcsány Ferenc nemrég így szólt: »azt gondolom, hogy a hozzánk közel álló világ fogja vezetni Budapestet a jövő évi választások után is (!)«. Mártha Imre is, mert ő annyira szuper. Gyurcsány róla azt mondta, hogy »több Mártha Imrét szeretne«.

Csak hogy világos legyen: amíg Karácsony Gergely siránkozik a főváros csődközeli helyzete miatt, Gyurcsányék kipakolják a kasszát, pont úgy, mint régen az egész országot. És úgy tervezik, hogy még fél évtizedig ezt fogják csinálni: a városban semmit, a városházán mindent.”

Nyitókép: Facebook