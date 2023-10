Kepes András: Orbánék a Kádár-korszakot restaurálták

A Magyar Hang Kultúrtáj című műsorának vendége volt most megjelent új könyve kapcsán Kepes András. Az újságíró, műsorvezető aktuálpolitikai kérdésekre is válaszolt, amelynek kapcsán egyebek mellett arról beszélt, hogy

sokan nem azért szavaznak a Fideszre, mert ez tetszik nekik, hanem mert nincs más választásuk, az ellenzék színvonala miatt.

Szerinte azonban az emberek keresik a lehetőséget, ezért is fordulhat elő, hogy Vona Gábor most létrejött pártja egy felmérés szerint már rögtön 2 százalékon áll.

A DK-val, mint az ellenzék vezetőjével és annak elnökével, Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban ugyanakkor úgy fogalmazott: „amíg a legnagyobb törpe azzal dicsekszik, hogy törpék között ő a legnagyobb, addig nem lehet megmagyarázni neki, hogy akkor is törpe.”

A Fidesz regnálása kapcsán azt fejtegette, hogy nem a Fidesznek, hanem „a folyamatosságnak van egy nagyon hosszú bázisa”.

Mintha a jelenlegi hatalom úgy gondolná, hogy a folyamatosság a Horthy korszak restaurálásával történik,

de gyakorlatilag a Kádár-korszakot restaurálták

– mondta Kepes, aki szerint a hatalom ezt ugyanakkor próbálja összekenni egy kis horthyzmussal, mert ott is volt egyfajta folyamatosság.

Az egykori műsorvezető konszenzuson alapuló reformfolyamatot sürgetett, ugyanakkor szerinte senki nem akar komoly változást, csak az érdekli, hogy megszerezze a hatalmát.

Kepes a Telex Most jövök című műsorának is vendége volt, ahol egyebek mellett arról beszélt, hogy „a magyarság olyan, mint a malária, ha egyszer bekerül az ember vérébe, ott is marad”. Nehezményezte ugyanakkor, hogy a portál a másfél órás beszélgetésnek azt a címet adta, hogy: „Az Origótól felfordul a gyomrom”. Ezért Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy „Most már a Telextől is felfordul a gyomrom”.

A teljes beszélgetést itt nézheti vissza:

