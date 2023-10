Kedves uniós vezetők, ezzel a förtelmes antiszemitizmussal valamit mégiscsak kezdeni kéne, nem gondolják?

Már nemcsak az Európában élő arabok, hanem a Harvard Egyetem diákszervezetei is leplezetlen szimpátiával tekintenek a meztelen és véres női holttesttel pózoló Hamász-katonák felé.

A Soros-plakátok miatt a magyar kormány ellen nemzetközi hisztériakampányba kezdőknek tanulságos lehet, hogy a CEU egyik roppant haladó alegysége még szimpátiatüntetést is szervezett a palesztinok oldalán.

Ebben a helyzetben. Nehéz szavakat találni...

Míg Ukrajna esetében az EU országai egyszerre és közösen álltak a megtámadott fél mellé (igen, Magyarország is!), most az Európai Unió intézményei is féloldalasan foglalnak állást, pláne hogy a támogatások folyósítása sem akadt meg. Érdemes közbevetni: míg Gázából rakéták repülnek és terroristák kelnek útra, addig nálunk néhány egyetemi kuratóriumi tag megbízatásának határidejével van jelenleg gond, ezért nem jöhet EU-forrás. Zárójel bezárva.