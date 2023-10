„Gáspár Győző a legnagyobb király.

Jelen pillanatban. Nyilván pisonti magasságokba soha nem fog emelkedni, és nem is próbálkozik vele, de azt gondolom, továbbra is becsülendő, hogy századszor is nekifut, ezerszer is megpróbál a részévé válni olyan dolgoknak, amelyek korábban biztosan nagyon idegenek voltak a számára.

De ahogyan a közéletet is tanulni próbálja, vagy ahogyan helyi közösségeknek próbál segíteni, és ahogy kimegy az Üllőire és végighallgatja az őt szidalmazó kórust, az igenis bátorság, elszántság, kitartás.