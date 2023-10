Az ellenzék tüntet Budapesten, Orbán beszédet mond vidéken október 23-án

A legnagyobb ellenzéki párt, a DK már vasárnap rendezvényt tartott, igaz nem 56', hanem a saját születésnapja kapcsán, ennek ellenére a Gyurcsány-párt politikusai hétfőn is országszerte koszorúznak majd, illetve részt vesznek az ellenzéki tüntetésen is.

A Mi Hazánk Mozgalom immár hagyományos módon a Corvin közben tart megemlékezést, Pongrátz András ’56-os szabadságharcos, Toroczkai László pártelnök, Roman Fritz lengyel képviselő, Grundtner András, a párt főpolgármester-jelöltje, Novák Előd alelnök, valamint Binder Csaba, a Mi Hazánk Ifjainak elnöke mond beszédet. A rendezvényen a szokásos ágyútűz is látható és hallható lesz.

Orbán Viktor miniszterelnök a tavalyi évhez hasonlóan újra vidéken fog ünnepi beszédet mondani: Zalaegerszeg után most Veszprém a kiválasztott város. A helyszín azért is szimbolikus, mert a Királynék Városa az idei évben egyben az Európa Kulturális Fővárosa címet is viseli.