„NOHÁT, MIT KÉRDEZETT TŐLEM AZ EGYIK LEGNAGYOBB AMERIKAI KATOLIKUS LAP?

»Why is it that, as arguably the best known female Hungarian Catholic theologian, you in fact have to work at a university in a neighbour country?« Vagyis: »Miért van az, hogy Önnek, mint vitathatatlanul a legismertebb magyar katolikus teológusnőnek, valójában egy szomszédos ország egyetemén kell dolgoznia?« – kérdezte a National Catholic Reporter újságírója tőlem.

Hát nem drága!? Először arra gondoltam, azt válaszolom neki, mert a magyar kormány teljes médiaarzenálja szerint én vagyok a »sátánista teológus«, meg valszeg a saját egyházam vezetősége is a földre szállt patás ördögöt látja bennem. De még az is lehet, hogy az elveszett 1,1 millió hívőért is engem hibáztatnak.

Csináltam is hozzá egy passzoló fotót. Mit gondoltok, kifejező?

Azért bevallom, hogy hízik májam attól az érzéstől, hogy egyetlen magyar egyházi embernek sincsen ekkora és ilyen lelkes tábora, mint éppen nekem. Mondjuk én nem is vagyok egyházi ember. Szerencsére! I love you ALL!”

