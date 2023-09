Nick Vujicic Budapesten: Novák Katalin és Orbán Viktor a legbátrabb vezetők ma a világban

„Szeretlek!” – kezdte előadását az V. Budapesti Demográfiai Csúcson Nick Vujicic, aki magyarul köszönte meg a hallgatóság tapsát. A világhírű misszionárius és motivációs előadó arról beszélt, szerb felmenői vannak, így különösen nagy öröm számára, hogy soha nem voltak még ilyen jók a kapcsolatok Szerbia és Magyarország között. Azt ígérte, mai beszéde nem egy szokásos Vujicic-előadás lesz, mert az alkalom is különleges. A demográfiai csúcs témájára utalva azt mondta, ez ma a világ legégetőbb problémája.

Vujicic, aki negyedik alkalommal jár hazánkban, Novák Katalint és Orbán Viktort a mai világ egyik legbátrabb vezetőinek nevezte.

Mint mondta, hálás a szüleinek azért, hogy Isten szeretetére nevelték és arra, hogy mindig adja a legtöbbet, amit adhat. Az orvosok alig adtak esélyt annak, hogy életben marad majd a születése után, de hálás a szüleinek azért, mert keresztény szeretettel igent mondtak az ő életére. De felmenőinek korábban is sok viszontagsággal kellett szembenéznie, ez a családi örökség pedig azt tanította neki, hogy Istenbe kell vetni minden bizalmunkat. Ha olyan országban élünk, ahol nem tekintenek Istenre, az egy szörnyű helyre kerülünk – hívta fel a figyelmet. A világ számos helyén nem hisznek abban a Mennyi Királyságban, amelyben Magyarországon még igen, mondta és azt kérte, ne pusztán az intellektusra és végképp ne a pénzre alapozzuk világunkat, hanem mindenek előtt Istenre. Arra figyelmeztetett, a pénz és hatalom hajszolása megöli a lelket.

Amerikában félmillió gyermek él az állami gondozórendszerben, a börtönlakók 85 százaléka korábban állami gondozásban volt. Ma is többszázezer gyermek vár arra, hogy örökbe fogadják – mutatott rá egy rendkívüli társadalmi válságra Vujicic. Afrikában, azokban az országokban, ahol mély istenhit él, a hatalom és pénz útján zsarolják az országokat, hogy olyan intézkedéseket tegyenek, amelyek ellentmondanak az általuk vállalt értékekkel – folytatta.

Azoknak, akik most figyelnek rám Magyaroszágon, azt mondom, ez egy olyan pillanat, amikor tényleg el kell ismernünk azt, hogy a család a biztonságunk kulcsa.

A család a biztonság záloga – nyomatékosította ismét. Igazságosság, becsületesség, együttérzés és béke: ez az a négy alapelv, amelyre fel kell építenünk az életünket – húzta alá Vujicic és azt kérte: mindenki kezdje azzal, hogy saját otthonát építi ezekre az értékekre.

Mennyit beszélgettek a gyermekeitekkel? – kérdezte meg hallgatóságától, majd rámutatott: a depresszió, a szorongás növekvő mértéke társadalmainkban a technológia gondolkodásunkat átalakító hatására vezethető vissza. Függőkké válunk, eközben pedig olyan folyamatok mennek végbe az agyunkban, amelyek rettentő veszélyesek. Úgy fogalmazott, „áthuzalozzák az elménket”.

Istenközpontú család – nevezte meg a célt, amelyet el kell érni, ehhez pedig az istenközpontú házasságon keresztül vezet az út, hangsúlyozta. Felhívta a férfiak figyelmét a feleségük teljes tiszteletére, azt kérte, újra és újra kérdezzék meg egymástól a házastársak, mi az, amit párjuk szeretne, hogy megtegyenek, de nem teszik. A megbocsátás példaértékű megélésére van szükség a házasságban azért, hogy gyermekeink elé egészséges és jó mintát állíthassunk – mondta Vujicic.

Azok a családi értékek, amelyek Magyarországon még érvényesülnek, Istenre mutatnak, emlékeztetett. Arról beszélt, hazánkban még sokkal jobban tisztelik Istent, mint például az Egyesült Államokban, majd felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon kívül senki nem segíti a világban az üldözött keresztényeket.

„Én voltam az első, aki tudta, mi az, ha valakit megpróbálnak eltörölni” – mondta Nick Vujicic az eltörlés kultúrájával kapcsolatban, majd a szellemi harcról beszélt, amelynek a végét a keresztények már ismerik, s amely világszerte dúl.

Saját életújtának állomásait felidézve elmondta: huszonévesen vándorolt Ausztráliából az Amerikai Egyesült Államokba, majd elhívást érzett a Szentlélektől, arra, hogy beszéljen az életről, annak értékéről. Itt az igazságról és az életről van szó a halál kultúrájában. Mint mondta, 48 állam vezetőjével találkozott már zárt ajtók mögött, amikor az ENSZ felkérte egy beszéd megtartására, amelyre nemet mondott. A demográfiai csúcson azonban itt van, mondta. Amikor olyan cikk jelent meg róla, amely arról szólt, ő egy „anti-LMBTQ-ember”, egyfajta „haza terroristaként” bélyegezték meg őt. 2019 áprilisában az FBI házkutatást tartott nála, befagyasztották a bankszámláit és az állam megtiltotta a számlavezető bankjának, hogy kapcsolatot tartson vele. Később kapott egy levelet arról, hogy ellenőrizték és közölték vele: nem kívánatos ügyfél minősítést kapott, 30 napja van arra, hogy új bankot keressen magának, vagy elveszíti a pénzét. Mindez az USA-ban történt – hangsúlyozta. „Egyszerűen eltöröltek!” – tette hozzá.

2018-ban rájöttünk arra, hogy szinte minden amerikai bank „bébiket gyilkol az abortuszklinikákon keresztül”, azaz érdekelt az abortuszipar sikerében. Ezt követően fogalmazódott meg egy olyan bank gondolata, ami életpárti, ami ünnepli az életet.

Élesen kritizálta a progresszív vezetésű amerikai államokat, példaként említve Kaliforniát, amelyben szélsőséges abortusztörvényt fogadtak el. Kritikát fogalmazott meg azonban a helyi egyházzal szemben is, amely nem mer erőteljesen felszólalni az élet védelmében, mint mondta, az abortuszok egyharmadát keresztény nők kérik az államban.

„Azt szeretném mondani Amerika nevében: sajnálom, hogy elaludtunk! Imádkozzunk Amerikáért!” – kérte budapesti hallgatóságát Nick Vujicic,

majd hozzátette: Amerika soha nem volt még ilyen megosztott. Bocsánatot kell kérni a pornográfia miatt és a növekvő embercsempészet miatt is, sorolta, hozzáfűzve: az egyház hibáiért és mulasztásaiért is bocsánatot kell kérni. Arról beszélt, a meg nem született gyermekek kiszolgáltatottságával visszaélve már a legkisebb megszületett gyermekek ellen is fordulnak, kisgyermekeket szexualizálnak, azt tanítják egyes amerikai iskolákban a gyerekeknek, hogyan kell maszturbálni és pornográf tartalmakat mutogatnak nekik.

A gonoszság idején az Istent kell hirdetni, hangoztatta.

Isten mellett kell állnunk, fogalmazott, hozzáfűzve: azt a népet, amely Istent áldja, az Isten áldása árasztja el. Amerika azonban már nem áldja az Istent, ezzel ellentétben „mi magunk váltunk istenné”. Az amerikai attitűd már arról szól, hogy „tehetünk, amit csak akarunk, amikor csak akarjuk, akivel csak akarjuk – vagy akivel nem”. Meglátása szerint az amerikai családoknak a saját otthonaikban fel kell építeniük a szeretet otthonait, ahol a gyerekek egészségben és szeretetben nőhetnek fel.

Beszélt arról is, a nyugati sajtó nem tudósított róla, de rendkívül nagy dolognak számít, hogy a magyarok milyen sok ukrajnai menekültnek segítettek és mennyit tettek értük. Megköszönte a magyarok összefogását és keresztény példaadását, majd köszönetet mondott azért is, amiért Magyarország olyan témákat emel fel, mint a család- és népesedéspolitika. „Magyarország Európa Texasa” – fogalmazott, utalva arra, hogy Texas állam már finanszírozást nyújt keresztény tanácsnokok iskolai foglalkoztatására.

„Katalin talán nincs itt, de köszönöm neki és Orbán Viktornak is” – mondta Nick Vujicic, majd az egyik hátsó sorból Novák Katalin hangja hallatszott: „Itt vagyok!”. Vujicic a taps és nevetés után úgy folytatta, az embereket szerető intézkedésekre van szükség Amerikában is, majd ismét egy olyan bank szükségességét hangoztatta, amely nem a profit bűvöletében él, hanem hajlandó segíteni a szegényeket is.

Arra is javaslatot tett, hogy a demográfiai csúcsot magyar mintára Amerikában is rendezzék meg. „Jöjjön létre a konzervatív keresztények globális szövetsége Magyarországgal az élen” – javasolta Nick Vujicic. A világ vezetőihez szólva úgy fogalmazott: azokat fogja megáldani az Úr, akik tiszta szívvel lépnek elé. „Belé kapaszkodjatok!” – kérte, hozzáfűzve: minden egyes gyermek érték.

Azt is kérte hallgatóságától, ne szűnjenek meg imádkozni a jeruzsálemi békéért, hazájukért, majd a színpadra hívta Novák Katalint, hogy közösen imádkozzanak.