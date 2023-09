„Mit keresett Erdő Péter bíboros a kötcsei találkozón? – Egy nyilvánvalóan politikai, zártkörű rendezvényen egy egyházi vezető már a jelenlétével is állást foglal. És ebben az esetben az ráadásul csak a legkevesebb, hogy szentestíti azt a hazugságot, hogy »polgári« találkozónak nevezhető az, ahová csak egyetlen párt elkötelezett hívei nyernek bebocsátást, és amelynek vállaltan is az a célja, hogy ott a pártelnök-kormányfő politikai eligazítást adjon. Más megfogalmazásban: nem polgár az a – nevezzük bárhogyan is – ember/választó/istenhívő, aki az ellenzéki pártok valamelyikével (vagy egyikkel sem) szimpatizál.

Erdő Péter minapi kötcsézésével deklarálta, hogy a mai magyar katolikus klérus letette voksát az állampárt és személyesen Orbán Viktor mellett. Ami egyfajta útmutatás is a hívek számára, hogy hol a helyük, mit gondolnak róluk püspökeik, ha nem követik a »vonalat.«”