„LLJunior Minden roma vezetőnek és minden roma családfőnek, aki szeretne békében, boldogan és sikeresen élni Magyarországon- címzett »Rengeteg dolgunk van« című nyílt levele.

Kedves Családfők, és minden Kedves Karizmatikus Közösségi Roma Vezető Testvéreim!

A miniszterelnöknek és a romáktól leginkább idegenkedő párt vezetőjének az elmúlt napokban írt nyílt levelek után harmadikként (és egyben utoljára a nyílt levelek sorában) most egyszerre és egyenként is hozzátok és hozzád fordulok. Ezeknek a soroknak most Te vagy a címzettje. Te, aki összetartod a családot közben és felelős vagy a környezetedért és a közösségedért, miközben oly büszke is vagy a kultúránkra és a hagyományainkra! Kérdezem Tőled: ugye neked is összeszorul a gyomrod egy-egy bűncselekmény láttán a híradóban és magadban azért fohászkodsz a Jóistenhez, hogy NE Roma származású legyen az elkövető? Mert ha igen, akkor ugyanazt érezzük, és közös bennünk a vágy, hogy a békésebb együttélésért és a közösségünk építéséért felelősséget és feladatokat vállaljunk. És ha ez valóban így van, akkor nyugodtan tovább olvasd a levelemet. Te vagy a címzett.

Amikor a közösségünk egyes tagjai az általános társadalmi normáktól eltérően viselkednek, akkor az sajnos jó alkalom arra, hogy mások általánosítsanak velünk, értsd, mindannyiunkkal kapcsolatosan. És sok roma ember nem akarja látni, hogy az általánosítást sokszor valami igenis kiváltja, sokszor olyan dolgok, amelyek megelőzhetők lennének, vagy amelyekkel szemben akár mi magunk is felléphetnénk.

Hibázunk, amikor elfordítjuk ilyenkor a fejünket, hiszen pontosan ezek miatt született meg a cigánybűnözés fogalom. És ha ezek az elkövetők, ezek az esetek ilyen visszhangot váltanak ki a társadalmi közbeszédben, akkor nekünk kétszer ilyen hangosan kell kiállni általában a bűnözés ellen és ilyen formán tenni annak érdekében, hogy ne tiporják sárba a népünk és a közösségeink megítélését ezek miatt az emberek miatt. És ha szólnunk kell, akkor elsőként igenis a saját családunkban, a saját környezetünkben kell képessé válnunk arra, hogy szóljunk és megpróbáljunk tenni. De az agresszió nem lehet megoldás, először a fejben kell rendet tenni.

Testvérem, neked büszke HAZAFINAK is kell lenned, és nem, nem keverhetjük össze ezt a kifejezést a nacionalista főnévvel. Aki ide született itt el és itt dolgozik, ide tervez a következő 50 évben az igenis hazafi kell, hogy legyen. Tudod, mint a feketék Amerikában. Mi Indiából szabadon, ők Afrikából kényszerrel származtak el, de akkor is évszázadok óta a közös történelem szerves részei, egy ideje Amerikában végre a társadalomnak is. Ilyenek vagyunk mi is, itthon, és a felelősséget is vállalnunk kell. Ahogyan a szélsőjobb vezetőjét arra kérem, hogy intsen békét és mértékletességet a követői között, örökre megszüntetve a Cigánybűnözés fogalmát, úgy Téged és titeket is arra kérlek, intsétek békére, nyugalomra a családotok, a környezetetek és a közösségetek tagjait.

Csak innen bentről, saját magunk között látjuk igazán, hogy milyen bolond nép is vagyunk. Amikor a többségi társadalom a »Ne Cigánykodjál!«, »Ez Cigányútra ment«, vagy éppen az »Ez Cigánymunka« – kifejezéseket nyugodt szívvel és teljesen természetesen használja a hétköznapokban velünk kapcsolatban, addig mi »Ne Oláh cigánykodjál«, »Ne Romungróskodjál« , »Ne Beás cigánykodjál« – szintre emelve még hatványozzuk is ezt. És ez nem normális!!! Nem süllyedhetünk le az általánosítás szintjére mi sem. Főleg mi nem! És igen, lehet, hogy úgy nőttünk fel, hogy ők a parasztok, mi a cigányok, de ezeket elhagyva kell tovább mennünk. Rengeteg feladatunk van. Évtizedekkel előre mutat a cél. És te, mint családfő, rajtad múlik, hogy a suli után átnézed-e a gyerekeddel a házifeladatot, szánsz-e 40 percet arra, hogy helyre tedd az agyában az aznap tanultakat, igy felkészülten mehessen be másnap reggel az osztályba. Vagy odaadod a telefont neki, hogy csendben legyen, mert amúgy is stresszes napod volt és rengeteg intéznivalód van?”

Nyitókép: L. L. Junior Facebook-oldala