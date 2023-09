Így bénította meg a budapesti agglomerációs közlekedést Őrsi Gergely

Őrsi Gergely az elmúlt hónapokban több felvonásban zárt le mellékutcákat a városon kívülről érkezők elől azzal az indokkal, hogy az átmenő forgalom zavarja az ott élők nyugalmát. A Magyar Nemzet szerint pedig ennek meg is lett az eredménye:

a Budapestre közlekedők többszörös menetidővel kénytelenek számolni,

nyolc kilométert átlagosan hetven perc alatt, ugyanazon az útvonalon öt és fél kilométert negyvenöt perc alatt teljesítenek az autósok. A lap szerint a helyzet a fővárostól mintegy tíz kilométerre fekvő Nagykovácsiban a legrosszabb, az ottaniaknak egyetlen esélyük a gyorsabb haladásra az Őrsi Gergely által most lezárt mellékutcákon való áthaladás volt. Most a reggeli dugó a falu határánál kezdődik, és tart kilométereken át, Budapestig, majd azon belül is.

Tömegközlekedéssel sem jobb a helyzet, a települések és Hűvösvölgy között közlekedő BKV-busz is csak áll a dugóban, menetideje húsz perc helyett meghaladhatja az egy órát is.

A lap megkereste a II. kerületi polgármestert, hogy reagáljon a helyzetre, de eddig még nem érkezett válasz.

Nyitóképen: Őrsi Gergely és Karácsony Gergely büszkén pózol egy villamoson. Fotó: MTI/Illyés Tibor