„Ezért nincs is abban semmi meglepő, ha miniszterelnökünk szüntelenül újabb és újabb szövetségesek után keresgél. Az atlétikai vb kapcsán például tucatnyi szövetséges volt hívatott annak illusztrálására, mintha Orbán Viktor lenne a jelenlegi külpolitikai világ egyik középponti szereplője. A felhozatal valóban impozáns méretű lett, a meghívottak összetételének közelebbi vizsgálata nyomán azonban nem győztük a fejünket kapkodni. A hazájukban egyértelműen meg- és elbukott egykori vezetők mellett megjelentek a világpolitika távoli perifériáján tartózkodó nemzetek vezetői is. Nehéz komolyan venni a tadzsik, türkmén, azeri és más türk népek látványos jelenlétét – még akkor is, ha a valóban jelentékeny török vezető is ugyanezen napsütés fényében kívánt sütkérezni. Kárörvendő nyugati médiafórumokat sokkal jobban izgatott a hiányzók több mint szembeszökő listája: sehol egy uniós, egy jelentős NATO-tag vezető…? És hol maradtak a szomszédok, meg a V4-ek éppen hatalmon lévő képviselői?

A kormányfői világkép legutóbbi és egyik legalaposabb kifejtését a Tucker Carlsonnak adott interjúnak köszönhetjük, amely előre látható módon vált nemzetközi eseménnyé is. Nos, e produkció leplezetlenül Trump-barát kitételei és a jelenlegi amerikai vezetést ostorozó magyarázatai, valamit az orosz álláspont iránti leplezetlen megértés vonulata egészen bizonyosan alkalmas lesz arra, hogy az egész világsajtóban megerősíthessék azt a képet, amit Orbán Viktorról az elmúlt néhány év során, lépésről-lépésre kialakítottak. Most már bízvást be is satírozhatták.”

Kép forrása: MTI / Földi Imre