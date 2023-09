„2022-ben közvetlenül avatkoztunk be a magyar választásokba” – leleplező nyilatkozatot tett a volt CIA-elemző (VIDEÓ)

A Magyar Nemzet által szemlézett beszélgetésben Larry C. Johnson egykori CIA-elemző egyenesen azt állította: az USA külügyminisztériuma leplezetlenül beavatkozott a 2022-es magyar országgyűlési kampányba,

a cél pedig egyértelműen Orbán Viktor megbuktatása volt.

„Orbán Viktor nem tipikus jelenség az Európai Unióban, mert vallásos, konzervatív és mert nem akarta megnyitni Magyarország határait az illegális bevándorlók áradata előtt” – idézte a lap Larry C. Johnsont, aki szerint ezért az USA és több európai ország is komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy megszabaduljanak tőle. Azon felvetésre pedig, hogy ezek szerint a CIA képes érdemben befolyásolni külföldi országok választásainak az eredményét, közölte: „ráadásul nem is a titkosszolgálat avatkozott be, hanem az amerikai külügyminisztérium. Még csak nem is igyekeztünk leplezni a szembenállásunkat” – hangsúlyozta.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala