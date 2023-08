Ungváry úr, higgye el, sosem késő abbahagyni a fasisztázást!

Már csak ez hiányzott, egy jó kis veretes fasisztázás! Jó, legyünk pontosak: „fasisztoidozás”. Merthogy a műfaj verhetetlen veteránja, Ungváry Rudolf író egész pontosan ezt a kifejezést találta megfelelőnek alkalmazni a 2010 óta regnáló orbáni kormányzás leírására. Mielőtt azonban pontosan idéznénk, lássunk némi előzményt!

A Magyar Demokratikus Charta 2010 novemberi tüntetésén, vagyis nem sokkal azt követően, hogy Fekete-Győr András és Márki-Zay Péter leszavaztak a Fideszre, a Gyurcsány Ferenc által a Kossuth térre összehívott csődületen Ungváry olyanokat mondott, hogy a „kurva anyját annak, aki az én magyarságomat kétségbe meri vonni!” Aztán a beszámolók szerint a Fidesz és az egykori nyilaspárt retorikája között vont párhuzamot, majd megengedően azt mondta, Orbán Viktor természetesen nem Gömbös Gyula, de akkor is egy „politikai szörnyeteg”, például azért, mert kimondta a szájával azt a szót, hogy „nemzettestvér”.

Részéről már akkor elhangzott: a Fidesz ki akarja vezetni Magyarországot Európából!

De szemezgessünk még egy kicsit az „ungváryzmusok” közül, a teljesség igénye nélkül!

Nyilasok, fasiszták, Gömbös!

Egy 2017-es írásában lényegében azt hánytorgatta fel az akkor még balos aktivistaként vitézkedő Gulyás Mártonnak, hogy ha valaki fegyverrel menne neki Orbán Viktornak, a testével védené. Ungváry kommentárja: „Az is belefér, hogy a demokrácia ellenségét is védeni kell. Talán egy nyilas politikust is ugyanígy megvédett volna az esetleges erőszak ellen 1939-ben? Vagy akkor könnyebb volt valamit felismerni?”

Lépjünk tovább!

Vajon mit tegyen egy virtigli antifasiszta író, ha az aktuális parlamenti választás előtt a Fidesszel szemben az egyik esélyes kihívó, a Jobbik legitimálása jelenti a dilemmát, alig pár évvel a zsidók listázásának felvetése után. Nos, Ungváry úr ezzel is megbirkózott:

Történelmi tapasztalat, hogy ha a bolsevista megbánja, amit tett, akkor nem bűnbánatot gyakorol, hanem azt vallja, hogy hibát követett el, és liberális, baloldali demokratává válik.

Ha egy fasiszta bánja meg, amit tett, ezt inkább bűnként, nem pedig hibaként fogja fel. Az ilyenek útja sokszor a valláshoz vezet. Arra nincs igazán tapasztalat, hogy fasiszták mélyen demokratákká válnának. Miközben a volt kommunisták között találunk ilyeneket. És én hitelt is adok nekik.

De akkor hitelt kell adnom annak is, ha netán egy szélsőjobboldali fogja ezt megtenni. Ezért is nagy feladvány a baloldali és a liberális demokraták számára, hogy mit kezdjenek a Jobbik középre húzódásával.”

Ungváry szerint a politika különleges mesterség. Nocsak! „Ugyan nem lehet erkölcs nélkül politizálni, de mérlegelni lehet. Voltak ilyen helyzetek a történelemben, amikor osztani, szorozni kellett, mit nyerünk és mit veszítünk.”

Vagyis a „bűnszövetkezettel”, vagyis a Fidesszel szemben szinte bármi megengedett – ahogy azt a néhai Heller Ágnes filozófus is kimondta.

Egy 2019-es, az újabb választási csalódást követő interjúban még meredekebb dolgokat mondott a regnáló kormánypártokra. Idézzük: „Olyan rendszerrel kerültünk szembe, amelynek aljassága felülmúlja az egykori nyilasuralmat is. Az legalább nyílt volt.”

Ungváry Rudolf író úr olykor belecsúszik abba, hogy mindenről is kifejtse a véleményt. Ennek szellemében közölte, hogy a 2021-es Elk*rtuk című film egyenesen a Jud Süss gyökeréből fakad, szándéka szerint