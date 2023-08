Tóth Gabi: Sok támadást kapok, amiért merek önmagam lenni, merek szabadon szeretni és felvállalni magam

Szakítása óta Hevesen lépett először színpadra szombaton Tóth Gabi és új szerelme, Pap Máté Bence – számol be a Blikk. A bulvárlap emlékeztet, hogy először Krausz Gábor, majd maga az énekesnő is bejelentette, hat év után véget ért a kapcsolatuk; hamar kiderült, kapcsolatuk a Fricska 29 éves táncosa miatt ment tönkre, aminek hatalmas visszhangja van azóta is.

Az új pár a héten Horvátországban is töltött pár napot a táncos családjával, de már hazatértek, és közös koncertet adtak Szeretni jöttem címmel.