Így reagált a magyar sztárvilág Tóth Gabiék válására

Mint ismert, szerdán Tóth Gabi énekesnő és Krausz Gábor sztárséf is tudatta követőivel, hogy hat év után külön válnak útjaik. A közösségi médiában megjelent közleményeikből kiderült, gyermekük, Hannaróza nevelését továbbra is együtt, „szeretetben és békében tervezik”.

A bejelentés után támogató üzenetek kezdtek el sorjázni Krausz Gábor Facebook-oldalán is, köztük egy-egy ismert személy üzenete is feltűnt. A Blikk közölte, hogy Ördög Nóra az elsők között reagált a hírre, amikor Krausz Gábor Instagram-oldalán még volt hozzászólási lehetőség. A két híresség ugyanis jó kapcsolatot ápol egymással: a TV2 Séfek séfe című műsorában együtt forgatnak, és Nóráék kisboltjában is többször felbukkant már Krausz.

A műsorvezető mindössze három szomorú emojival reagált a válásról szóló bejelentésre – írta a lap. Joshi Bharat ugyancsak szomorú hangulatjelekkel fejezte ki az együttérzését. Míg Steiner Kristóf egy biztató üzenetet küldött a párnak:

„Minden jó(l) lesz. Sőt, van. Nehéz ez, fáj is, de aminek vége, annak vége – és ezt kizárólag ti ketten tudhatjátok, érthetitek, senki másra nem tartozik. Maradni azért, hogy mások mit szólnak, mi az elvárás, vagy csak mert az ismeretlen ijesztő, önként vállalt szenvedés.

Kívánok nektek békét, szeretetet, nyugalmat, türelmet és sok bátorságot, őszinteséget, boldogságot a következő fejezethez”

– idézte az influenszert a Blikk.