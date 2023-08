Letartóztatták a svájci farkas elpusztításáért felelős vadászokat!

Elképesztő fordulatról számolt be a Blikk a minap a Svájcból útnak indult farkas ügyében, amelyet végül Magyarországon, Hidasnémeti külterületén lőttek le. Úgy tűnik, nem a meggyanúsított vadász, hanem annak kilencéves fia terítette le az M237-es jeladóval ellátott, fokozottan védett állatot.

Több bűncselekménnyel gyanúsítják őket

A lapnak nyilatkozó ügyész elmondta, a gyermek édesapját, N. Györgyöt természetkárosítással, kiskorú veszélyeztetésével, lőfegyverrel visszaéléssel és nagyobb kárt okozó rongálással gyanúsítják, amiért kettőtől akár tizenkét évig terjedő börtönbüntetést is kaphat. Rajta kívül egy másik férfit is meggyanúsítottak, az apa rá bízta a gyermekét, hogy együtt vadásszanak, őt természetkárosítással és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítják. Pénteken mindkét felnőttet letartóztatták, mert a bíróság úgy ítélte meg, a kiszabható büntetés mértéke miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék.

A természetkárosítás az állat lelövésével valósult meg, a nagyobb kárt okozó rongálás a négyezer eurós jeladó tönkretételével – miután levágták a farkasról a készüléket, a folyóba dobták –, lőfegyverrel visszaélést többek között az követ el, aki az engedéllyel tartott lőfegyverét ilyennel nem rendelkezőnek átadja, márpedig nyilvánvaló, hogy egy gyermeknek nem lehet ilyen engedélye. A kiskorú veszélyeztetése pedig akkor valósul meg, ha valaki a rábízott gyerek felügyeletével kapcsolatos feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti.

Márpedig az, ha az apa átadja a lőfegyverét a kilencéves gyerekének, ezzel veszélyezteti a testi fejlődését.

Persze felvetődik a kérdés, nem azért mondták-e a gyanúsítottak, hogy a gyerek lőtte le a farkast, mert ő az életkora miatt nem büntethető, s ezzel a felnőttek csökkenthetnék a saját felelősségüket. A Mandinernek nyilatkozó ügyvéd szerint nem valószínű, hogy ez történt, több ok miatt sem, bár nagyon sok olyan tény nem derült még ki, amelyek alapvetően befolyásolhatják a történtek megítélését.

Inkább abban lett volna érdekelt, hogy magára vállalja

A büntetőjog ugyanis ismeri az úgynevezett közvetett tettes fogalmát – mondta ifjabb Balsai István. Közvetett tettes az, aki a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását a cselekményért többek között gyermekkor miatt nem büntethető személy felhasználásával valósítja meg. A klasszikus eset az, ha valaki beküldi a fiát a boltba, hogy lopjon el egy kabátot. Ez a példa akkor jó, ha a vadász kérte meg a gyereket, hogy lője le az állatot.

Másfelől azért sem lett volna értelme a gyerekre fogni a bűncselekmény elkövetését, mert ezzel két újabb bűncselekmény írható a terhére. Ha a felnőtt pusztítja el az állatot, s vágja le a nyomkövetőjét, akkor

„csak” természetkárosításárt és rongálásért ítélhetik el bizonyítottság esetén,

ám a vadászat során a fegyver átadása megvalósíthatja a lőfegyverrel való visszaélést, illetve a kiskorú veszélyeztetését, ugyanis ez a két bűncselekmény halmazatban is megállapítható. Így inkább éppen abban lett volna érdekelt a felnőtt vadász, hogy magára vállalja a farkas lelövését, még akkor is, ha valójában a fiú húzta meg az elsütő billentyűt, mivel a felelőssége csökkentése érdekében a gyanúsítottnak nem kell igazat mondania. Ám nem lehet tudni, hogy ezzel a jogi helyzettel tisztában voltak-e a vadászok, amikor a rendőrség felelősségre vonta őket, és vallomást tettek – jelentette ki ifjabb Balsai István.

