Lakatos Márk: Novák Katalin nem gondolta végig, hogy Tóth Gabi jó reklám-e a nagy magyar családeszménynek?

Lakatos Márk a TikTok-on, Barcelonából jelentkezett be. Először is elhangzott a szájából, hogy

„Tóth Gabi és kedves neje”.

Később kiderült: nem különösebben lepődött meg azon, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor a héten tudatta a nyilvánossággal, hogy vége a házasságuknak. A stylist szerint magyar házaspárok válási statisztikáját nézve 50 százalék volt az esély arra, hogy ez bekövetkezik.

„Hogyha ez ennyire benne volt a pakliban, akkor

miért kellett éveken keresztül ezt a maszlagot nekünk hallgatni meg olvasni a családügyi minisztérium blogján, adófizetők pénzéből?

Horrorsztorikat hallgatni arról, ők most tényleg mekkora egy szent család, és milyen keresztényi szeretetben énekelgetnek meg főznek a pápának, meg nevelgetik egy szem gyermeküket. Tényleg,

mint Szent József és Mária a kis Jézust a jászolban”

– fogalmazott.

Lakatos szerint Tóth Gabi „ennyit tud”. Viszont

ott van „az, aki őt felbérelte erre”

– utal Novák Katalinra, és felteszi a kérdést: „Ő nem gondolta végig, hogy vajon jó reklám lesz-e a nagy magyar családeszménynek, a keresztény érzületnek és mindennek az, ha tényleg Tóth Gabika és kedves férje lesz ennek az arca?”