„Álljunk meg pár pillanatra. A reggeli posztom azokról szól, akikről írom, hogy szól, nem másokról. Tehát nem a belpestiekről, a lipsikről, az ellenzékiekről, a demokratikus chartáról, bármi másról, hanem csak és kizárólag az áldozatkultusz papjairól és papnőiről, és konkrét neveket is említek. Kőszeg esete is mutatja, hogy önmagában hazugság az a szemlélet, amelyik két világnézetileg-kulturálisan elkülöníthető tábort akar láttatni, és mindent e szerint magyaráz. Gulyás Marci pont úgy járt el, ahogy az újbalos aktivisták világszerte ilyen szituációkban eljárnak, Feri meg úgy, ahogy az old school balos és/vagy liberális értelmiségiek megnyilvánulni szoktak. (Btw, ha egy picit áthangszereli az általa elmondottakat, néhány szót lecserél, és mindezt a Breitbarton adja elő, akkor simán elment volna egy trumpista véleménynek, ahogy nyugaton a régi 68-asok egy része nyíltan sorol is be jobbra). Akik pedig az egyikkel vagy a másikkal értenek egyet, azok nem is értik, hogy a másik mit nem ért. Valójában a tartalmi vita köztük dúlna. (Ahogy persze FAM ezt észre is veszi, és ironikusan előtárja).