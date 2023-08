Így működött, majd bukott meg a baloldali médiabirodalom

Csak a voksolást megelőző egy hétben húszmillió forintból promotálta balliberális médiumok, köztük a Telex, a 24.hu, a 444.hu, valamint a Hvg.hu cikkeit. Ezen írások jelentős része az ukrajnai háború és a Covid-járvány kezelése kapcsán igyekezett a kormányt inkompetensnek beállítani, de szép számmal közöltek kormányellenes tüntetésre mozgósító és a szivárványkoalíció mellett kampányoló anyagokat is. A szavazás napja után gyakorlatilag inaktívvá váló oldal a kampányban átlagosan 100-200 ezer forintot költött egy-egy baloldali cikk hirdetéscsomagjára, amellyel több százezres elérést generáltak.

Az Erősítő fennállása alatt feladott 12 ezer hirdetés több mint egyharmada – 4500 – esett a választás előtti hónapra.

Az Erősítő hátterében fellelhetők mind a DatAdat cégcsoport, mind pedig az Oraculum 2020 Kft. tulajdonosi körének a szereplői. A Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentése szerint e két vállalatnál landolt annak a több mint négymilliárd forintnak a csaknem kilencven százaléka, amely az USA-ból – a Korányi Dávid-féle Action for Democracy-n keresztül – és egy svájci alapítványtól érkezett a baloldal kampányának támogatására. Az ellenzék választási csodafegyvereként számon tartott DatAdatról azt érdemes tudni, hogy adatgyűjtésre és a választók profilozására, valamint a hirdetések pontos targetálására szakosodott. Az Oraculum 2020 Kft. pedig az EzaLényeg.hu nevű, helyi kampánytémákra fókuszáló lapcsoportnak a kiadója. A szövevényes portfólión keresztül – amelynek a lejárató oldalak mellett például ételrecept tematikájú honlap és viccportál is része volt – milliárdos összegekkel igyekeztek célba juttatni a szivárványkoalíció kampányüzeneteit.

Az Erősítő mögött álló egyik kulcsfigura a DatAdat cégcsoportban is jelentős tulajdonrésszel rendelkező

Dessewffy Tibor, a Gyurcsány–Bajnai-korszak egyik tanácsadója.

Az ELTE oktatójaként is tevékenykedő Dessewffy a képviselője ugyanis az Amplify App nevű, Észtországban – az DatAdat OÜ elnevezésű vállalkozással azonos tallini címre – bejegyzett társaságnak, amely az Erősítőt működteti és az adatkezelését is végzi.

Az Erősítőnek Montenegróban működik egy ikerportálja, amelyben Páva Zoltán, az Oraculum 2020 Kft. tulajdonosa is érdekelt. A Nagalsi.me üzemeltetője ugyanúgy az Amplifier App, mint az Erősítőé, a bejegyzését pedig a Páva érdekeltségébe tartozó EMI Investment bonyolította. Mindeközben – a homályos finanszírozású baloldali projektekhez hasonlóan – az Erősítő is azt állítja magáról, hogy a mikroadományokból működik. Ezt a narratívát már az is komolytalanná teszi, hogy még az Erősítő saját honlapja is erősen ködösít azt illetően, hogy miként használják fel az „olvasói” támogatásokat.

Nyitóképünkön: Gyurcsány Ferenc és felesége, Dobrev Klára, valamint Dessewffy Tibor