„Héhé, no-no!” – arab emberkereskedőknek hittek indiai sportolókat, a polgármesternek kellett csillapítania a kedélyeket

A gyerekükre vigyázó szülőknek az lett gyanús, hogy a két indiai sportoló nemcsak magát, hanem – feltételezésük szerint– őket is lefényképezte. A szülők azt hitték, hogy emberkereskedőkkel van dolguk. A Facebookon terjedő bejegyzés szerint a gödöllői játszótéren történtekkor egy anyuka a két sportolóra rá is szólt,

„héhé, no-no!”

– jelzéssel tudatta velük, hogy nem tetszik nekik, amit csinálnak.

A felháborodott anyuka egy zárt Facebook-csoportban leírta, hogy másnap is kimentek ugyanarra a játszótérre, a két férfi ismét ott volt, „hangosan köszöntek a kislányának, integettek, és le is fotózták őt”. A szülő ezt állítása szerint jelezte is a rendőrségnek. A kommentelők meg is fejtették gyorsan a rejtélyt, megállapítva, hogy arab emberkereskedőkről van szó, másikuk azt írta, hogy a két férfi biztosan gyermekrabló és megrendelésre dolgoznak.

A rejtély azonban megoldódni látszik, mert kiderült: a két fiatalember Indiából érkezett az atlétikai vb-re, olimpiai és világbajnokok. Gödöllő polgármestere, Gémesi György a Telexnek elmondta, az atlétikai világbajnokságra készülő sportolók laknak a főtéri szállodában, ők mentek ki a térre fotózni. A főtér egyébként be van kamerázva, nem történt semmi atrocitás, a polgármester szerint egyszerűen túlreagálták az esetet.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Carlo A/Getty Images