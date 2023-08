Betemették a „hírös zuglói lyukat”

Mint arról a Mandiner is beszámolt a hétvégi özönvízszerű esőzések, viharok Zuglóban is komoly károkat okozott. Ekkor keletkezett Zuglóban, a Gyarmat utcában is egy kátyú, amely akkor a „karriert” futott be az interneten, hogy még a Google Térképre is felkerült „hírös zuglói Lyuk” néven.