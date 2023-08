„Itt egy ma reggeli kép, néhány perccel ezelőtti. A képen látható 100E (rendszám: AA MH 638) majdnem 50 perc alatt ért be a korábbi 30-35 perces menetidők helyett.

A busz 9:36-kor már a Corvin-negyednél volt és 9:49-re ért a Kálvin téri csomópont elé. A busz 31 perc alatt bejutott a reptérről Corvin-negyedig (tehát nem a gyorsforgalmin volt dugó vagy másutt, ahol nincs kerékpársáv) és 13 perc alatt tette meg a rövid távot a dugóban a nagykörút és a kiskörút között - ahol korábban a buszsávon 1-2 perc alatt haladt végig.

A tegnapi posztom kapcsán számos észrevétel jött, igyekeztem a kommentekben mindenre reagálni. Nyilván lehet érvelni, hogy ott a metró, de a 100E a semmiből óriási utasforgalmat épített fel, sok milliárd forint bevételt termel a BKK-nak és nem más járatoktól, hanem a taxiktól szerzett utasokat. 50 db taxi helyett jár egy darab csuklós busz - ez pontosan az a módváltás, ami a város stratégiai céljaiban szerepel. És ezt a buszsáv tette lehetővé.

Egy hibára is felhívták a figyelmem, ezt most pontosítanám: a 100E a legsűrűbb időszakokban már nem is 7-8 percenként jár, ahogy írtam, a nagy utasforgalom miatt számos időszakban 6 perces követésre sűrítette a BKK. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a 100E sűrűbben jár, mint a szomszédos Baross utcában a 9-es busz vagy nagyobb kapacitást visz, mint a buszsávok akár a Podmaniczky utcában, a Jagelló úton vagy épp a Keleti Károly utcában.

Ahogy írtam is: vannak lehetséges megoldások arra, hogy a kerékpáros közlekedés biztonságos lehetősége megmaradjon, de a buszsáv megszüntetése rossz döntés volt az Üllői úton.”

