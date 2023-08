„Ideális esetben a reptérről közvetlen vonatokkal lehetne bejutni Budapestre, sokat dolgoztunk ezen, a tervek kész vannak, de ha a reptér tulajdonosaival meg is oldódának a viták és hirtelen uniós pénzek is érkeznének, akkor is legalább 6 év, mire ez megépülhet. Tehát a buszos kijutás továbbra is realitás marad még jó sok évig. A közvetlen belvárosi busz bevált, a Kőbánya-Kispesten való átszállás helyett utasok nagy tömegei választják a jóval drágább jegyár ellenére is.

Ráadásul, ahogy a képeken is látszik, bár az Üllői utat leghosszabban a 100E használja, a dugó a 9-es buszt, a 15-ös buszt és a 83-as trolit, illetve ha a Kálvin térig visszatorlódik, a kiskörúti 47-es és 49-es villamosokat is lassítja.

2013 körül a BKK az irányításommal hozta létre a kiskörúti vagy az Andrássy úti kerékpársávokat vagy épp a Csepelről a belvárosba vezető kerékpárutat, ekkor indítottuk el a Bubit vagy a későbbi Bartók Béla úti kerékpársáv előkészítését is. Talán nem szorul külön magyarázatra: ahogy eddig is, most is támogatom a kerékpározás népszerűítését és infrastrukturális fejlesztését Budapesten. Ugyanakkor, a kerékpáros közlekedés infrastrukturális fejlesztése nem mehet a közösségi közlekedés rovására. Most pedig itt ez történt. Nem szégyen korrigálni, szerintem az Üllői úton ez szükséges, erre többféle megoldás is lehetséges, a közös busz- és kerékpársávvá alakítás vagy a teljes sávkiosztás újragondolása és külön busz- és kerékpársáv kialakítása a forgalmi sávok átrendezésével.”

Nyitókép: Facebook