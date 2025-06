Az MCC új beruházásával a pécsiek csak nyerhetnek – rövidesen régi fényében tündökölhet a Nemzeti Casino

Az Európa Kulturális Fővárosa projekt óta nem volt olyan kulturális és az oktatást érintő beruházás Pécsett, mint amit az Mathias Corvinus Collegium (MCC) valósít meg a baranyai vármegyeszékhelyen.

Már 2025 nyarán megkezdődhet a városban a nagy múltú Nemzeti Casino – vagy ahogyan a pécsiek ismerik: Fegyveres Erők Klubja – felújítása.

Miután az elmúlt időszakban több fórumon is előkerült az MCC pécsi fejlesztése, az intézmény közleményben foglalta össze céljait és a beruházás hátterét.

„Az MCC azon dolgozik, hogy Pécs jelentős történelmű múltú épületét, az évtizedek óta elhanyagolt Nemzeti Casinot megmentse és visszaállítsa régi fényét.

A Nemzeti Casino épülete a legtehetségesebb Baranya vármegyei diákok oktatásának színhelye és a pécsi polgári élet színtere lesz.

Az MCC minden jogszabályt betartva bonyolította le a közbeszerzési eljárást, amelyen a legalacsonyabb árajánlatot tevő pályázó nyert” – idézte a kommünikét a Baranya Vármegyei Hírportál, a bama.hu.

A beruházás eredményeként Pécs belvárosának egyik ikonikus épülete újul meg, a cél pedig világos: értékközpontú oktatási és közösségi tér jön létre a jövő nemzedéke számára.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) oldaláról kiderül, hogy Fejér-B.Á.L. Zrt. nyerte el a megbízást nettó 8,9 milliárd forintért. A nyertes cégek feladata lesz a Pécs, Király utca 13. és Mária utca 10. alatt található épületek generálkivitelezése – beleértve az építészeti, mélyépítési, épületvillamossági, épületgépészeti, erősáramú és gyengeáramú munkákat is.

Az MCC beruházásaiból a pécsiek profitálnak igazán

Erdei Krisztián, pécsi képviselet-vezető korábban a portálnak arról is nyilatkozott, hogy a Király utcai épület felújítása mellett a Mária utcai telken kollégium épül, amelyben a tehetséges diákok számára biztosítunk férőhelyeket. Az intézmény hivatalos oldalán a fejlesztés kapcsán arról is írtak, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány célja, hogy ingyenes tehetséggondozási programjait minél több fiatal számára elérhetővé tegye, ezért fokozatosan bővíti tevékenységét a legfontosabb egyetemi városokban, így Pécsett is.

A felújítást követően az ingatlant oktatási-tehetséggondozási központként és mintegy 150 fiatalnak helyet adó, bentlakásos diákszállásként működik majd.

Az említett funkciók mellett

a helyi kulturális életet még pezsgőbbé varázsoló, a pécsiek számára is nyitott eseményeket, például könyvbemutatókat, kerekasztal-beszélgetéseket, konferenciákat tervez az MCC rendezni majd az épületben, tovább erősítve ezzel Pécs regionális szerepét.

– tekintettek előre.

Erdei a bama.hu-nak korábban arra is kitért, hogy szorosabb együttműködést terveznek a Pécsi Tudományegyetemmel (PTE). A képviselet-vezető felidézte, hogy az MCC pécsi egyetemi programja 2021 óta működik. Az idén pedig tárgyalásokat folytattak közös konferenciákról, a hallgatók MCC-s előadásokhoz való hozzáféréséről, kreditpontokról, de arról is, hogy miként tudnának közösen dolgozni azon, hogy minél több tehetséges diák válassza Pécset, a pécsi egyetemet és a pécsi MCC-t.

