Több tucat migránst csempésztek Ausztriába, vádat emeltek ellenük

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés bűntette miatt vádalt emelt három férfival szemben, akik öt fuvar során 79 migráns személy szállításában vettek részt – olvasható az Ügyészség oldalán.

A vádirat szerint a román állampolgár férfi, aki az ügy elsőrendű vádlottja, és két magyar állampolgár társa – az ügy másod- és harmadrendű vádlottjai – 2022 nyarán ismeretlenül maradt megbízójukkal megállapodtak abban, hogy

anyagi ellenszolgáltatásért vállalják a szerb-magyar államhatáron meg nem engedett módon átlépő személyek Ausztriába szállítását.

A vádlottak két alkalommal is sikeresen elvégezték a megbízójuk által adott feladatot. A román férfi 2022. július 9-én 20 fő, míg a harmadrendű vádlott 2022. augusztus 16-án 18 fő illegális határátlépőt szállított el az osztrák határhoz. Harmadrendű vádlott a sikeres szállítást követően 4 nappal újabb fuvarra vállalkozott, Szeged közelében fel is vett legalább 10 migránst. Útközben azonban eltévedt, a megbízójával is megszakadt a kapcsolata, ezért a migránsokat ismeretlen helyen kirakta – ismertették a részleteket.

Rendőri intézkedés vetett véget a további szállításoknak

A további két szállításnak már rendőri intézkedés vetett véget, annak ellenére, hogy a szállítás zavartalanságát mindkét esetben előfutó autóval igyekeztek biztosítani az elkövetők – tették hozzá.

Az ügyészség mindhárom férfit üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja és velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza.

Nyitókép: Magyarország Ügyészségének hivatalos oldala