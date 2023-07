Halállal fenyegették meg egy antiszemita levélben Jámbor Andrást a „Betyárok”

„Halálosan megfenyegettek egy durva, antiszemita, »Betyárok« aláírással ellátott, kézzel írt levélben” – írja Facebook oldalán Jámbor András. A párbeszédes politikus szerint a levél tartalma „egyértelműen kapcsolódik ahhoz a lejáratókampányhoz, amit a Fidesz és médiája ellene és a Szikra közössége ellen folytat”.

„Ebben a lejáratókampányban egy olyan erőszakos bűncselekménybe akarnak belekeverni engem és a Szikrát, amelyről a nyomozóhatóság kimondta, hogy nincsen közünk hozzá, hiszen egyetlen tagunk után sem nyomoznak. Még februárban valóban zajlott eljárás egy tagunkkal szemben: őt ártatlanul 14 napra börtönbe csukták. A rendőrség és az ügyészség azóta kimondta: a bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy nem követett el bűncselekményt. Ebben a lejáratókampányban most egy olyan pedofil-ügybe akarnak belekeverni, amelyben a BRFK kimondta: nem érintett egyetlen Szikra tag sem, és nem is nyomoztak egyetlen tagunk ellen sem” – írta Jámbor, aki feljelentést is tesz a levél miatt.

Feltételezhetően a levél összefüggésben áll azzal, hogy nemrég a Jámbor által vezetett Szikra Mozgalom egyik tagjának gépén pedofil tartalmakat találtak, nem sokkal az ügy nyilvánosságra kerülése után pedig a férfi öngyilkosságot követett el.

Nyitókép: Klikk TV, képernyőkép