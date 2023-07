Ha Rammstein-koncertre megy, ezekre az árakra számítson

Úgy tűnik az infláció nemcsak a koncertjegyárakat nyomta meg, hanem a büfék árait is. A vg.hu számolt be arról, hogy a német tanz-metallt játszó Rammstein esti koncertjén is „meglepő” árakkal találkozhattak a szórakozni vágyók.

Különösen a szénsavas üdítőitalok és a kevert italok árai tértek el a megszokottól.

Mindezek mellett kötelező a repohárdíj, ami 500 forint. Míg a kifejezetten a koncertre készített visszaváltható pohár 1200 forintba kerül.

A lap ismertette, hogy míg egy Xixo Ice Tea 490 forint, addig egy 0,5 literes Pepsi, 7Up vagy Schweppes Tonic 1190 forintos áron vásárolható meg.

A kevert italokért pedig „még inkább zsebbe kell nyúlni”: általánosságban egy pohár ital 2990 forintba kerül, ami repohárral akár 4200 forint is lehet – írta a vg.hu.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a német rockzenekar a nagy érdeklődésre való tekintettel duplakoncertet ad Budapesten. Hétvégén pedig egymásután háromszor lépnek fel Berlinben az Olimpiai Stadionban.