Reakció élőben Bayer Zsolttal, Mráz Ágoston Sámuellel és Kacsoh Dániellel április 24-én Szegeden!

Úgy pörög a magyar politika, mintha holnap lenne a választás – pedig jövő áprilisban lesz. Ki nyeri a tematizációs versenyt? Meddig menekülhet Magyar Péter a válaszadás elől? Milyen állapotban van a magyar gazdaság, és mit várhatunk Donald Trumptól? Közelgő eseményünk során ezekről a kérdésekről is beszélgetünk Bayer Zsolt publicistával és Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével. Az esemény műsorvezetője Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese lesz.

Időpont: 2025.április 24. csütörtök 18:00

Helyszín: MCC Szeged - 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 85.

Amennyiben Ön is részt venne az eseményen a közönség részeseként, élőben meghallgatná, akár kérdezne is, regisztráljon most:

A jelentkezés és az adáson való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]

