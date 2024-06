Az EU egy újabb háborúval nézhet szembe – Mandiner Stratéga

2024. június 25. 18:57

Több frontos háború fenyegeti Izraelt, ami az EU-ra is hatással lehet: a Hezbollah már Ciprust is fenyegeti. Eközben Európában: óriási helyezkedés és harc az EU-s kulcspozíciókért. A Mandiner Stratéga első részében Robert C. Castellel beszélgettünk, az adás második felében Rosonczy-Kovács Mihályt kérdeztük.

2024. június 25. 18:57 2 p 0 0 6 Mentés

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Robert C. Castel A háborút be kell fejezni, a Hamász katonai erejét fel kell számolni

Ez nem egy palesztin-izraeli háború, hanem egy iráni-izraeli háború

Biden elnök egy múló epizód az amerikai történelemben

A Hamász legnagyobb előnye a meglepetés ereje volt Rosonczy-Kovács Mihály Olaszországban a baloldali globalista sajtónak óriási fölénye van

Visszaüthet, ha egy politikus ennyire az ellenfelei elvárásainak akar megfelelni

A hatalmas globalista médianyomás hatékonyan tartotta távol egymástól a közös európai vízióban gondolkodó nemzeti oldalt A teljes műsor itt tekinthető meg: A beszélgetés podcast formában is meghallgatható: Az adás a Videán is megtekinthető:

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.