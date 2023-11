A nyugati világban már a palesztin kérdés dominál – Mandiner Harctér

2023. november 09. 17:06

Bár a palesztin kérdés Amerikában is dominál, Washington továbbra is Izrael mellett áll. Amerika jelenlegi belpolitikai diszfunkcionalitása ugyanakkor hatalmas veszély az egész nyugati világra. Mandiner Harctér Robert C. Castellel és Bendarzsevszkij Antonnal.

2023. november 09. 17:06 1 p 3 0 16 Mentés

A teljes műsor itt tekinthető meg: A beszélgetés podcast formában is meghallgatható:

1 p 3 0 16 Mentés

Kapcsolódó cikkek

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.