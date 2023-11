Vártam a nagy felháborodást, hogyaszongya, a művészet szabad, a művészek függetlenek, az intézményi autonómia szent. Kerestem az aláírási lehetőséget, mert ilyenkor ez szokás, aláírjuk, hogy el a kezekkel a Katonától.

Nézegettem, hogy a függetlenobjektív média szokása szerint épít-e kampányt, amiben Nagy Ervintől Noáron át Koncz Zsuzsáig diktatúráznak a celebritások, fajsúlyos liberális megmondóemberek mordulják a kamerába, hogy ezt még Kádár sem merte volna.

Lestem az RTL Híradóját, hogy mutatják-e a piros-fehér szalagos kordont, az égő szemű fiatalokat, tenyerükön-arcukon jel, #freeKatona. De semmi.

A kormányközeli sajtó kérdésekkel kiprovokált néhány óvatos elhatárolódást, de azt is erőst nyögvenyelősen, egyébként nagy a csend.

Mivel Radnóti professzor szerint a nemzeti oldalnak nincs kultúrája, csak a balliberálisoknak, ezért megpróbálom megérteni ezt a csendet. Azt jelenti, hogy a pártpolitikának helye van a kultúrában.

Azt jelenti, hogy politikai alapon különbséget lehet tenni a kultúrafogyasztók között.

A nagy csend azt jelenti, hogy mindez nem csak kultúrpolitikailag, hanem szakmailag, de ami még fontosabb: erkölcsileg is helyes.

Én ezt eddig nem így tudtam.

A nagy csend elgondolkodtatott. A hallgatás hosszabb távú következménye riasztó. Ugyanis azt is jelentheti, hogy ha ne adj’ Isten, valaha ismét Gyurcsány kerülne hatalomba, akkor a most csendben lévők helyeslése mellett mindenki, aki másként gondolkodik, mint ők, mehet ismét Recskre követ törni. Mert ez történt, amikor hasonlóképpen beszüremkedett a pártpolitika a kultúrába, az elvtársak – Gyurcsány apósáék – még ennél is tovább mentek. És a hallgatásból arra lehet következtetni, hogy ezek ugyanazok, semmit sem változtak. Se a politika, se az értelmiségi holdudvar.

Ezt jelenti ez a csend. #freeKatona”

