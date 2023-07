„Szeretném felhívni az éber fóliaügyi propagandacsúszmányok figyelmét, hogy lesz itt még munka a következő hónapokban. Nem szeretem a sunyulást, úgyhogy – mint lelkes Agatha Christie-rajongó – kötelességemnek érzem jelezni: a kiváló krimiíró műveiben rendszeresen megjelenik a homoszexualitás, ami nyilván nem maradhat tettek nélkül a magyar könyvesboltok polcain.

Agatha Christie következő műveiben biztosan megjelenik az azonos neműek közötti szorosabb kapcsolat (lehet, hogy több is van, nekem hirtelen ezek jutottak eszembe, mint amelyek fóliázásra számíthatnak a kormány legújabb hoppáréja szerint):

Nyílt kártyákkal;

Holttest a könyvtárszobában;

Gyilkosság meghirdetve;

Halloween és halál (első kiadás címe: Az ellopott gyilkosság);

Nemezis;

Öt kismalac;

Paddington 16.50

Attól, persze, tekintsünk el, hogy ezekben általában elég véres gyilkosságok is történnek, de mi 1-2 késelés, mérgezés vagy fojtogatás egy meleg kapcsolathoz képest a gyerekek fejlődésében?! Hiszen a baltás gyilkosokat felvonultató könyvektől vagy egyéb erőszakos és pornográf történetektől nyilván nem kell félteni a gyerekeket, csak a szexuális kisebbségek megjelenésétől. Például Stephen Kingtől A ragyogást nyugodtan lapozgathatják a gyerekek bármely könyvesboltban, ellenben a Harry Potter-sorozat tilos lesz. Ahogy nyilván minden Freddie Mercuryról és a Queenről, de ugyanígy az Elton Johnról szóló köteteket is fóliázni kell majd ezek után.

Az a helyzet, hogy ez nemcsak nagyon beteg, de iszonyatosan veszélyes is. A könyvek fóliázása azt üzeni, hogy itt szégyellni és titkolni való dolog van, olyan, amit akár büntetőjogi eszközök bevetésével is takarni kell. Sőt, itt nem csupán a könyv értéktelen, veszélyes és fóliázandó, hanem azok az emberek is selejtek és veszélyesek, akikről ezek a könyvek szót ejtenek.”

Nyitókép: Facebook