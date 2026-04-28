Az élet nagy rendező: egy iráni kiütötte Trumpot

A meccs esélyese egyértelműen Trump volt, aki hosszú ideje vezeti a világranglistát, miközben a sznúkersport első és egyetlen jegyzett iráni játékosának a selejtezőkből kellett a főtáblára küzdenie magát. A 32 éves, a világranglistán 32. helyen álló Vafaei sem ismeretlen, első profi tornáját 2022-ben nyerte, és abban az évben már vb-n is szerepelt, ott éppen Trump győzte le az első fordulóban 10–4-re.

Az iráni már a selejtezőben is meglepetést okozott, ugyanis esélyesebbnek számító riválisát 10–3-ra győzte le.

A 13 nyert frame-ig tartó Trump elleni meccsen is tartotta a lépést, és bár 10–7-nél eldőlni látszott a mérkőzés, fordított, majd a döntő frame-et is behúzta, amivel óriási szenzációt okozott.

Kedden a legjobb nyolc között a jövő nagy ígéretének tartott Wu Yize ellen sem ő számít a favoritnak, de miután Trumpot legyőzte, és amilyen formában van, nem szabad leírni.