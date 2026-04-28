Az élet nagy rendező: egy iráni kiütötte Trumpot

Erre senki sem számított.
Hatalmas meglepetést hozott hétfő este a sznúker-világbajnokság egyik mérkőzése Sheffieldben. A torna második fordulójában – ahol a legjobb nyolc közé jutásért harcolnak a felek – a világelső Judd Trump vereséget szenvedett, ráadásul egy iráni játékostól.
Bár ez a Trump, nem az a Trump (az amerikai elnök), még csak nem is amerikai, hanem brit, de így is az iráni Hossein Vafaei elleni párharcára az ismert háborús helyzet miatt sokan felkapták a fejüket, még a Politico is foglalkozott a sznúkermérkőzéssel, hiszen jól címezhető volt.
A meccs esélyese egyértelműen Trump volt, aki hosszú ideje vezeti a világranglistát, miközben a sznúkersport első és egyetlen jegyzett iráni játékosának a selejtezőkből kellett a főtáblára küzdenie magát. A 32 éves, a világranglistán 32. helyen álló Vafaei sem ismeretlen, első profi tornáját 2022-ben nyerte, és abban az évben már vb-n is szerepelt, ott éppen Trump győzte le az első fordulóban 10–4-re.
Az iráni már a selejtezőben is meglepetést okozott, ugyanis esélyesebbnek számító riválisát 10–3-ra győzte le.
A 13 nyert frame-ig tartó Trump elleni meccsen is tartotta a lépést, és bár 10–7-nél eldőlni látszott a mérkőzés, fordított, majd a döntő frame-et is behúzta, amivel óriási szenzációt okozott.
Kedden a legjobb nyolc között a jövő nagy ígéretének tartott Wu Yize ellen sem ő számít a favoritnak, de miután Trumpot legyőzte, és amilyen formában van, nem szabad leírni.
