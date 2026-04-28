Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
04. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
sznúker-vb Judd Trump sznúker-világbajnokság sznúker

Az élet nagy rendező: egy iráni kiütötte Trumpot

2026. április 28. 16:08

Erre senki sem számított.

2026. április 28. 16:08
Hatalmas meglepetést hozott hétfő este a sznúker-világbajnokság egyik mérkőzése Sheffieldben. A torna második fordulójában – ahol a legjobb nyolc közé jutásért harcolnak a felek – a világelső Judd Trump vereséget szenvedett, ráadásul egy iráni játékostól.

Trump nagy meglepetésre kiesett, iráni játékos búcsúztatta
Trump nagy meglepetésre kiesett, iráni játékos búcsúztatta (Fotó: Justin Tallis/AFP, archív)

Bár ez a Trump, nem az a Trump (az amerikai elnök), még csak nem is amerikai, hanem brit, de így is az iráni Hossein Vafaei elleni párharcára az ismert háborús helyzet miatt sokan felkapták a fejüket, még a Politico is foglalkozott a sznúkermérkőzéssel, hiszen jól címezhető volt.

A meccs esélyese egyértelműen Trump volt, aki hosszú ideje vezeti a világranglistát, miközben a sznúkersport első és egyetlen jegyzett iráni játékosának a selejtezőkből kellett a főtáblára küzdenie magát. A 32 éves, a világranglistán 32. helyen álló Vafaei sem ismeretlen, első profi tornáját 2022-ben nyerte, és abban az évben már vb-n is szerepelt, ott éppen Trump győzte le az első fordulóban 10–4-re.

Az iráni már a selejtezőben is meglepetést okozott, ugyanis esélyesebbnek számító riválisát 10–3-ra győzte le.

A 13 nyert frame-ig tartó Trump elleni meccsen is tartotta a lépést, és bár 10–7-nél eldőlni látszott a mérkőzés, fordított, majd a döntő frame-et is behúzta, amivel óriási szenzációt okozott.

Kedden a legjobb nyolc között a jövő nagy ígéretének tartott Wu Yize ellen sem ő számít a favoritnak, de miután Trumpot legyőzte, és amilyen formában van, nem szabad leírni.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iimre
2026. április 28. 17:27
Ezt a tagot az Omega már 1968-ban megénekelte Trombitás Frédi és a rettenetes emberek c. lemezén. :P
Válasz erre
0
0
cutcopy
•••
2026. április 28. 16:33 Szerkesztve
Azért a 13-12-es eredmény nem kiütés hanem inkább nüansznyi, hatalmas küzdelem volt..
Válasz erre
1
0
campesino
2026. április 28. 16:16
Orbant is kiutotte egy poloska
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!