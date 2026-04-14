„Ha nem kedvezünk nekik, meghalunk” – alapjaiban változtatná meg a futballt az elnök, még a lapokat is eltörölné

Ezért a jelenlegi 45 perces félidők helyett 25 perceseket vezetne be. Az elképzelése szerint a mérkőzés teljes hossza így mindössze 50 perc lenne, ráadásul tiszta játékidővel. A hosszú félidei szünetet is értelmetlennek tartja:

„Milyen ostobaság! Egy hatéves gyerek nem fog tizenöt perc után visszatérni — elmegy inkább játszani” – vélekedett.

A 77. életévét egy hónap múlva betöltő klubtulajdonos és filmproducer a szabályokhoz is radikálisan nyúlna, például teljesen eltörölné a sárga és piros lapokat, és helyettük időszakos kiállításokat vezetne be.

Soha nem használnék piros és sárga lapot”

– mondta, majd hozzátette, hogy több értelme lenne egy 5-20 perces kiállításnak, ami a következő meccsek helyett az aktuális összecsapást befolyásolná.