Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
labdarúgás aurelio de Laurentiis reform Napoli

„Ha nem kedvezünk nekik, meghalunk” – alapjaiban változtatná meg a futballt az elnök, még a lapokat is eltörölné

2026. április 14. 13:22

Aurelio De Laurentiis megreformálná a futballt. A Napoli elnöke szórakoztatóbbá tenné a focit.

null

Aurelio De Laurentiis szerint a modern futball komoly veszélyben van, mert „elveszíti a fiatal generációt”, ha nem alkalmazkodik a megváltozott nézői szokásokhoz. A Napoli elnöke úgy látja, egy futballmérkőzés túl lassú és túl hosszú ideig tart, ezért radikális változtatásokra van szükség, hogy újra lekösse a közönséget – számolt be a Nemzeti Sport a The Athletic cikkére hivatkozva.

A Napoli elnöke több javaslatot is bedobott
Nagyon sok mindenen változtatna az elnök

De Laurentiis legfontosabb javaslata a játékidő drasztikus csökkentése:

A meccsek túl hosszúak.”

Ezért a jelenlegi 45 perces félidők helyett 25 perceseket vezetne be. Az elképzelése szerint a mérkőzés teljes hossza így mindössze 50 perc lenne, ráadásul tiszta játékidővel. A hosszú félidei szünetet is értelmetlennek tartja:

„Milyen ostobaság! Egy hatéves gyerek nem fog tizenöt perc után visszatérni — elmegy inkább játszani” – vélekedett.

A 77. életévét egy hónap múlva betöltő klubtulajdonos és filmproducer a szabályokhoz is radikálisan nyúlna, például teljesen eltörölné a sárga és piros lapokat, és helyettük időszakos kiállításokat vezetne be.

Soha nem használnék piros és sárga lapot”

– mondta, majd hozzátette, hogy több értelme lenne egy 5-20 perces kiállításnak, ami a következő meccsek helyett az aktuális összecsapást befolyásolná.

De Laurentiis a játék lassítását is szigorúan büntetné. Gúnyosan leutánozta a sérülést színlelő futballistákat, majd kijelentette:

„Nem maradhatsz a földön és nem játszhatsz színészt – menj le a pályáról!”

Ezzel a folyamatos játékot és a tempót erősítené. A látványosság növelése érdekében pedig több gólt akar látni. Úgy véli, „túl kevés a gól, így nem eléggé nézhető és eladható” a futball, ezért a lesszabályt is jelentősen átalakítaná. Különösen az apró különbségek miatti döntéseket tartja abszurdnak:

Nem lehet egy gólt néhány milliméter miatt elvenni.”

Úgy véli, ha a sportág nem változik, elveszíti a jövőjét.

Az új generáció a mi aranyunk. Ha nem kedvezünk nekik, meghalunk”

– idézte De Laurentiist a Nemzeti Sport.

Nyitókép: Lluis Gene/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
néhai Ch.Pilot
2026. április 14. 13:51
Ez egy állat! Jó, hogy azt nem mondja, hogy ha az első félidő döntetlen eredményt hozna, oroszlánokat is be kellene engedni a stadionokba. Gyerekek ez az Európa valóban a hanyatláskori Római Birodalomra hasonlít, de qrvára!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!