„Ha nem kedvezünk nekik, meghalunk” – alapjaiban változtatná meg a futballt az elnök, még a lapokat is eltörölné

Aurelio De Laurentiis megreformálná a futballt. A Napoli elnöke szórakoztatóbbá tenné a focit.
Aurelio De Laurentiis szerint a modern futball komoly veszélyben van, mert „elveszíti a fiatal generációt”, ha nem alkalmazkodik a megváltozott nézői szokásokhoz. A Napoli elnöke úgy látja, egy futballmérkőzés túl lassú és túl hosszú ideig tart, ezért radikális változtatásokra van szükség, hogy újra lekösse a közönséget – számolt be a Nemzeti Sport a The Athletic cikkére hivatkozva.
De Laurentiis legfontosabb javaslata a játékidő drasztikus csökkentése:
A meccsek túl hosszúak.”
Ezért a jelenlegi 45 perces félidők helyett 25 perceseket vezetne be. Az elképzelése szerint a mérkőzés teljes hossza így mindössze 50 perc lenne, ráadásul tiszta játékidővel. A hosszú félidei szünetet is értelmetlennek tartja:
„Milyen ostobaság! Egy hatéves gyerek nem fog tizenöt perc után visszatérni — elmegy inkább játszani” – vélekedett.
A 77. életévét egy hónap múlva betöltő klubtulajdonos és filmproducer a szabályokhoz is radikálisan nyúlna, például teljesen eltörölné a sárga és piros lapokat, és helyettük időszakos kiállításokat vezetne be.
Soha nem használnék piros és sárga lapot”
– mondta, majd hozzátette, hogy több értelme lenne egy 5-20 perces kiállításnak, ami a következő meccsek helyett az aktuális összecsapást befolyásolná.
De Laurentiis a játék lassítását is szigorúan büntetné. Gúnyosan leutánozta a sérülést színlelő futballistákat, majd kijelentette:
„Nem maradhatsz a földön és nem játszhatsz színészt – menj le a pályáról!”
Ezzel a folyamatos játékot és a tempót erősítené. A látványosság növelése érdekében pedig több gólt akar látni. Úgy véli, „túl kevés a gól, így nem eléggé nézhető és eladható” a futball, ezért a lesszabályt is jelentősen átalakítaná. Különösen az apró különbségek miatti döntéseket tartja abszurdnak:
Nem lehet egy gólt néhány milliméter miatt elvenni.”
Úgy véli, ha a sportág nem változik, elveszíti a jövőjét.
Az új generáció a mi aranyunk. Ha nem kedvezünk nekik, meghalunk”
– idézte De Laurentiist a Nemzeti Sport.
Nyitókép: Lluis Gene/AFP
***
